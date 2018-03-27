Кемерово, 27 марта, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Кемерове около 5 тысяч человек вышли на стихийный митинг и требуют от властей правдивой информации о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Горожане думают, что жертв не 64, а больше.

ИА REGNUM Митинг в Кемерово

Также они требуют отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

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«Неужели вы не слышите нас?» — вопрошают митингующие.

Одна из митингующих — мать-одиночка двоих детей — на митинге в открытую выразила сомнение в том, что жертв 64.

«Нам нужна правда, ответы и конкретные действия — наказать конкретных виновных», — говорит один из митингующих.

Между тем, по официальной информации, погибли на пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 64 человека, в том числе много детей. При этом количество погибших детей не называется.

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