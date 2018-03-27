Вашингтон, 27 марта, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В результате торговых переговоров, которые в настоящее время ведутся со многими странами, все останутся счастливы, заявил 26 марта президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский президент не стал уточнять критерии «счастья» и с какими конкретно странами ведутся переговоры, однако пояснил, что длительное время многие торговые партнеры поступали несправедливо по отношению к США.

«Торговые переговоры ведутся с многочисленными странами, которые долгие годы несправедливо поступали с США. В конце концов все будут счастливы!» — написал Трамп.

Напомним, что 9 марта Дональд Трамп своим распоряжением ввел импортные пошлины на сталь и алюминий на уровне 25% и 10% соответственно. Принятие торговых ограничений в Вашингтоне объяснили «угрозами национальной безопасности».

Экономическое нововведение не коснулось двух ключевых поставщиков стали и алюминия на американский рынок — Канады и Мексики, а позднее в «белый список» стран, с которых сняты указанные ограничения, временно были включены государства Евросоюза, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея.

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При этом 22 марта Дональд Трамп подписал меморандум о введении заградительных пошлин на импортные товары из Китая на сумму $60 млрд, а также ограничения на китайские инвестиции. В Китае такой подход американцев расценили как начало торговых войн и пообещали дать жесткий ответ на принятые ограничения.