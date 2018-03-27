Кемерово, 27 марта, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил от президента РФ Владимира Путина указание дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар

В ходе совещания в Кемерове, куда глава государства прибыл накануне, обсуждались причины, повлекшие за собой гибель по меньшей мере 64 человек.

«Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам главы СКР, в настоящее время сотрудники комитета приступили к изучению изъятых в рамках расследования уголовного дела документов. По словам Бастрыкина, здание кемеровской кондитерской фабрики было реконструировано в торговый центр пять лет назад, и при строительстве могли быть допущены нарушения.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:00 по местному времени, а потушено пламя было лишь к утру 26 марта — несмотря на стянутую к месту происшествия крупную группировку противопожарных сил.

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На данный час известно о 64 погибших, в числе которых есть и дети. По сведениям МЧС, ещё шесть человек числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся следствием «преступной халатности и разгильдяйства».

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