Москва, 27 марта, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Метеорный поток Лириды смогут наблюдать во второй половине апреля жители Москвы и других регионов России. Об этом информирует пресс-служба Московского планетария.

skeeze Млечный путь

Активность Лирид ожидается в период с 16 по 25 апреля, пик звездопада придется на вечерние часы 22 апреля. Видимый источник падающих звезд находится на границе созвездий Геркулеса и Лиры — последнее дало название метеорному потоку.

«22 апреля — максимум метеорного потока Лириды — 10−18 метеоров в час, 21:00 мск», — говорится в сообщении.

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Жители Земли наблюдают за Лиридами очень давно — более 2,5 тыс. лет, при этом в прошлом метеорный поток был гораздо активней. Так, в Китае сохранилось упоминание о звездопаде в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. Жившие тогда астрономы отметили, что «звезды падали как дождь».

Еще один мощный звездопад произошел в США 20 апреля 1803 года. Каждый час с неба «падало» до 700 звезд.

Лириды образованы кометой C/1861 G1 Тэтчер. Наблюдать за ними лучше под утро. Дело в том, что созвездие Лиры встает высоко над горизонтом около 5:00 мск, пояснили в планетарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года жители Москвы наблюдали на ночном небе метеорные потоки Геминид и Урсид. Максимум действия первого пришелся на 14 декабря, второго — на 22 декабря.

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