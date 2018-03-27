Ереван, 27 марта, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Сейчас в Ереване нет идеальных объектов, но нет и критически пожароопасных. Нарушения МЧС время от времени фиксирует, направляя владельцам и менеджерам объектов инструкции по устранению. Об этом заявил начальник отдела пропаганды Государственной инспекции противопожарной и технической безопасности МЧС Армении Сергей Айрапетян.

По его словам, министерство чрезвычайных ситуаций Армении в 2018 году впервые за долгое время проверит безопасность крупных общественных зданий.

В июле 2015 года проверки на предприятиях были ограничены постановлением премьер-министра. Противопожарные и другие проверки могли проводиться только по письменному распоряжению премьер-министра (исключение сделано только для налоговых и таможенных проверок, а также для проверок безопасности пищи в детсадах и школах). Но в этом году проверки расширят.

«Конечно, мы проверяли особо рисковые объекты — в частности, газозаправочные станции. Но в этом году по поручению министра Давида Тонояна мы проведем проверки многолюдных объектов: торговых точек, больниц, гостиниц, различных спортивно-культурных объектов», — приводит слова Айрапетяна Sputnik Армения.

По словам чиновника, частный сектор, который вкладывает значительные средства, в основном соблюдает требования пожарной безопасности, поскольку заинтересован в своем бизнесе. Ситуация вызывает наибольшее беспокойство в государственных объектах, особенно в школах.

«Ситуация с пожарной безопасностью в школах не хорошая. Школы считаются объектами государственной опеки. К сожалению, из-за отсутствия средств ситуация здесь более серьезная. В школах проблема широко распространена, например, в большинстве школ наблюдается нехватка огнетушителей. Есть также проблемы с электричеством. Мы всегда говорим, что есть проблемы, около 2000 объектов, включая школы, были проинформированы о требованиях пожарной безопасности», — сказал представитель министерства по чрезвычайным ситуациям.

Следующая проблема с пожарами и их тушением вызвана строительством в Ереване, когда в результате незаконного строительства, пожарная машина не может подобраться к месту пожара.

«Это очень серьезная проблема. Это болезненный вопрос для Еревана. Во многих местах возникает проблема, когда пожарная машина прибывает на место происшествия, и пожарным часто приходится работать на большом расстоянии», — сказал он.

С. Айрапетян призывает хозяйствующие субъекты соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы избежать трагических последствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 25 марта, около 16 часов по местному времени (12 часов мск) произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По официальным данным на 17:30 мск 26 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. 13 пострадавших госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии. В медицинские учреждения обратились за помощью 43 человека.

Президент России Владимир Путин на совещании в Кемерово, посвящённом ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня», заявил, что причинами трагических событий, унёсших жизни 64 человек, стали «преступная халатность и разгильдяйство».

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети, — возмутил Путин. — Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

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