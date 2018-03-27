Москва, 27 марта, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В Москве сильнее морозы в ночное время сменятся весенним теплом. Серьёзное потепление в столичном регионе синоптики пообещали уже в последние дни марта. Так, по прогнозам, 30 марта в дневные часы воздух прогреется до +3 градусов тепла, а на следующий день столбики термометров поднимутся уже до +5.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель в Москве

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В течение всей рабочей недели ожидается переменная облачная погода. Осадков не предвидится. Небольшой снег с дождём могут пройти в конце недели.

Ветер с северного и западного направлений переедет на юго-восточный, умеренный.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине недели в Москве синоптики пообещали 15-градусные морозы в ночные часы. Снежный покров в столице продержится до второй декады апреля. В ближайшие недели осадки в регионе будут выпадать смешанные — снег с дождём.

Добавим, что 26 марта в столичном регионе из-за сильного ветра был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигали 15 м/с.