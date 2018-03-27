Оренбург, 27 марта, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Оренбурге горожане отреагировали на трагическое происшествие в Кемерово — в центре города появился стихийный мемориал. Люди несут цветы к памятнику первой учительнице. Возле скульптурной композиции горят поминальные свечи. К цветам и свечам кто-то добавил надпись на листе бумаги «Кемерово мы с вами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скорбь

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар. Огонь распространился по зданию стремительно. Заживо сгорели десятки людей. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы.

После трагедии город посетил Владимир Путин, он возложил цветы возле сгоревшего торгового центра, где возник стихийный мемориал. Возле ТЦ прошёл митинг, где люди потребовали отставки губернатор Амана Тулеева, который так и не приехал к месту трагедии.