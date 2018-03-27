Тайбэй, 27 марта, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Ученые из Национального университета Тайваня обвинили Илона Маска и его ракету Falcon 9 в образовании дыры в ионосфере Земли диаметром 900 километров. Исследование опубликовано в Space Weather.

Emily Shanklin Илон Маск

По их данным, брешь возникла через 13 минут после старта ракеты Falcon 9 со спутником Formosat-5 на борту. Дыра привела к сбоям в работе навигационной системы над западом США и районами Тихого океана общей площадью 1,8 млн кв. км.

Датчики GPS выдавали погрешность в один метр в течение нескольких часов, что сравнимо с локальным возмущением магнитного поля.

Причина в том, что ракета поднялась на высоту более 300 километров, двигаясь почти вертикально, тогда как обычно при пусках ракета движется на высоте 80−100 километров почти параллельно поверхности планеты.

Ученые заявляют, что при пуске Falcon 9 наблюдались самые большие ударные круговые волны. Запуск был произведен 24 августа 2017 года.

В исследовании также говорится о том, что по почти вертикальной траектории ракету удалось запустить из-за относительно небольшого веса ее груза — тайваньского спутника Formosat-5.