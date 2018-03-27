Вашингтон, 27 марта, 2018, 07:49 — ИА Регнум. К 2030 году пять стран мира будут обладать самыми мощными сухопутными армиями. В их числе — Россия и США, считает американский профессор, специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Роберт Фарли, сообщает издание The National Interest.

Солдаты

Спустя 12 лет, предполагает эксперт, американская армия по-прежнему будет для других стран «золотым стандартом». За период после холодной войны США накопили серьезный опыт боевых операций, включая Ирак и Афганистан. Их военный бюджет огромен, а парк беспилотников, способных добывать разведданные и осуществлять прицельные удары, — самый внушительный в мире.

Что касается российской армии — она пережила тяжелый период после краха СССР, считает Фарли. Однако благодаря достойному финансированию возродилась и сегодня устрашает соседние страны «размерами и выучкой».

Вместе с тем эксперт предрекает российским Вооруженным силам серьезные проблемы. В их числе — недостаточный доступ к современным технологиям.

В Европе сильная армия останется лишь у Франции. Индия в военном отношении отстает от лидеров, однако активно приобретает технологии у США, России и европейских стран.

Еще одна мощная армия будет у Китая. Китайской сухопутной армии не хватает реального боевого опыта и финансовых средств — более щедро Пекин обеспечивает авиацию и флот. Однако возможности китайской армии с точки зрения живой силы практически безграничны, заключает специалист.

Читайте также: Названы возможные очаги начала Третьей мировой войны