Рейкьявик, 27 марта, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Власти Исландии приняли решение об отказе от диалога на высшем уровне с Москвой и от присутствия официальных лиц государства на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба правительства Исландии.

Исландия

На такие меры официальный Рейкьявик пошёл из чувства солидарности с Великобританией по делу об отравлении в британском Солсбери 4 марта бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

«Среди мер, принятых Исландией, — сворачивание двустороннего диалога на высшем уровне с российскими властями. Исландские лидеры не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Рейкьявик призывает Москву «дать четкие ответы на важные вопросы», касающиеся расследования, и открыто сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Следует отметить, что Россия не раз призывала все заинтересованные стороны к немедленному началу сотрудничества с ОЗХО, однако именно официальный Лондон, вопреки требованиям Москвы, раз за разом отказывался соблюдать пункты им же подписанной конвенции по запрещению химического оружия.

Напомним, бывшего офицера ГРУ Скрипаля, осуждённого в России на 13 лет за измену, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Власти Великобритании заявили, что пострадавшие были отравлены ядом, разработанным в рамках советской программы «Новичок», хотя в СССР проекта с таким названием не существовало.

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Слово «Новичок» СМИ распространили с подачи бывшего советского ученого Вила Мирзаянова, выехавшего в США, который не имел отношения к разработке химического оружия.