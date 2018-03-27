Москва, 27 марта, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Инициатива Великобритании о высылке дипломатических работников России нашла поддержку у антироссийски настроенных властей 17 стран по обе стороны Атлантики. 26 марта стало известно, что в общей сложности в Москву вернутся более 100 сотрудников МИД РФ.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также своем намерении добиться от союзников Лондона схожих ответных мер по отношению к РФ в связи с делом о якобы имевшем место отравлении в британском Солсбери экс военного разведчика Сергея Скрипаля с дочерью.

В настоящее время известно, что самое большое число сотрудников российских дипмиссий высылают США (высылают 60 человек и закрывают российское генконсульство в Сиэтле), Украина (13), Франция, Германия, Польша, Канада (по четыре дипломата), Чехия и Литва (по три), Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Албания (по два), Латвия, Эстония, Финляндия, Румыния, Хорватия и Швеция (по одному сотруднику российских дипмиссий).

Добавим, власти стран, присоединившихся к «инициативе» Лондона о высылке работников российских диппредставительств, руководствовались, по-видимому, чувством солидарности, так как никаких доказательств участия Москвы в отравлении Скрипалей, якобы состоявшемся 4 марта, в публичное пространство и в соответствующие международные комиссии британской стороной представлено так и не было.

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Напомним, 26 марта пресс-служба российского МИД заявила, что Москва рассматривает решение ряда стран ЕС и Североатлантического альянса о выдворении сотрудников российских дипмиссий как недружественный шаг, который не пройдёт бесследно для отношений между Россией и этими странами.

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Во внешнеполитическом ведомстве России обратили внимание на отсутствие объективных доказательств вины Москвы в этом отравлении и у британских союзников, «слепо следующих принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права».

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