Москва, 27 марта, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке по рублёвым парам открылись 26 марта снижением. Укреплению рубля в начале торгов способствовал повышенный спрос на рублевую ликвидность для уплаты налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. 26 марта компании уплачивали НДПИ, НДС и акцизы.

ИА REGNUM Рубль

Пара доллар/рубль с достигнутого минимума 56,83 восстановилась до 57,26 руб. за пять часов. Внутридневной минимум по рублю совпал по времени с минимумом цен на нефть марки Brent.

Нефть отошла от многонедельных максимумов на новостях о том, что силы ПРО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена.

К закрытию торгов российская валюта опять вышла в плюс против американской валюты на фоне восстановления цен на нефть и общего ослабления доллара США. К единой валюте курс рубля снизился на 0,59%, до 71,15 руб.

Сегодня, 27 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Доллар демонстрирует смешанную динамику. Учитывая, что в России пик налоговых платежей пройден, рубль снова усилит свою связь с ценами на нефть.

При цене Brent 70 долларов за баррель пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 57 руб. Может повторно сходить к 56,80 руб.

Если по нефти нисходящая коррекция усилится, то доллар/рубль восстановится до 57,80 руб. По паре евро/рубль ожидается консолидация в районе 71,30 с последующим ростом до 71,80 руб.

Напомним, 26 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 12 коп. (-0,22%), до 57,16 руб., курс евро повысился на 41 коп. (+0,59%), до 71,15 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (-2,63%), евро/рубль — 304,3 млн евро (-39,32%).

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