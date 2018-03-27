Кемерово, 27 марта, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Кемеровчане сегодня, 27 марта, устроили митинг на площади Советов в столице Кузбасса. По имеющейся информации, они требуют отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По сообщениям местных СМИ, на площади Советов находятся около 4 тысяч человек.

ИА REGNUM Митинг на площади Советов. Кемерово. 27 марта

«Горожане самостоятельно прорвали оцепление полицейских на площади Советов и вышли к зданию областной администрации. Они требовали, чтобы Аман Тулеев вышел к ним. Однако, по словам очевидцев, глава региона уехал утром в сторону Кемеровского района, где у него находится дом», — передаёт VSE42.Ru.

«Газета Кемерова» ранее сообщала, что к митингующим, требующим от властей рассказать правду о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», выходил мэр Кемерова Илья Середюк.

«Ситуацию можно решить только в диалоге. Если у кого-то есть люди, которые пропали без вести, заявите о них. Центр работает в круглосуточном режиме», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта начался пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. Сколько погибло детей, до сих пор точно неизвестно. 27 марта в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам пожара.

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