Киев, 26 марта, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерове», — написал глава МИД Украины в свою микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине эксперты, политики и обычные граждане с сожалением и ужасом восприняли трагедию в Кемерово и выразили слова соболезнования семьям погибших.

В Киеве граждане приносят цветы и детские игрушки к зданию посольства Российской Федерации.

Напомним, жертвами крупного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, по последним данным, стали 64 человека. Среди погибших — большое количество детей.