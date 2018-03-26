Псков, 26 марта, 2018, 23:23 — ИА Регнум. В Пскове в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ введён «масочный» режим для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей — речь идёт о социальных, образовательных учреждениях, предприятиях торговли и обслуживания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, такое решение принято городскими властями сегодня, 26 марта, для снижения заболеваемости в городе.

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По информации управления Роспотребнадзора по Псковской области, с 19 марта по 25 марта суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог для совокупного населения на 23,2%, среди детей до двух лет эпидпорог превышен на 15,5%, от 15 лет и старше — на 44%.

Кроме того, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, нуждающихся в госпитализации.

В Пскове ограничат проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий до особого распоряжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии гриппа на досрочные каникулы отправили учеников школы в ряде регионов России — в Санкт-Петербурге, Новгородской, Воронежской, Ульяновской областях.

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