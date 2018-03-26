Кемерово, 26 марта, 2018, 23:00 — ИА Регнум. По неподтвержденным данным, президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Кемерово. По крайней мере данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что в международном аэропорту Кемерово приземлился борт №1 летного отряда «Россия», на котором обычно летает глава государства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский лидер может посетить Кемерово, где 25 марта разыгралась страшная трагедия — в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли как минимум 64 человека, среди которых много детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что президент Путин вполне может принять решение поехать в Кемерово в связи с ужасной трагедией, произошедшей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова. Из-за нарушения противопожарных норм и невыполнения регламента действий при возникновении чрезвычайных ситуаций погибли как минимум 64 человека.