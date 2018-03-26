Минск, 26 марта, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Одно из основных предприятий украинского военно-промышленного государственного концерна Укроборонпром «Антонов» ведёт закрытые переговоры с Минским заводом гражданской авиации №407 о возможности создания в Белоруссии сервисного центра по ремонту и сборке самолётов семейства Ан-148/158 с целью выхода на российский рынок. Об этом пишет украинский портал liga.net.

Mikhail Ryazanov Ан-148

Отмечается, что в протоколе переговоров между украинским и белорусским предприятиями речь идёт о возможности использования комплектующих, произведённых в России. В частности, говорится о санкционных комплектующих.

Однако военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян выразил сомнение относительно кардинальных изменений для авиационной промышленности Украины за счёт создания сервисного центра в Белоруссии.

«Создание сервисного центра «Антонова» в Белоруссии не сможет кардинально поменять крайне туманные перспективы украинского авиапрома. Дело в том, что производящиеся на сегодняшний день на Украине пассажирские самолёты Ан-148 и Ан-158 очень сильно завязаны на поставки российских комплектующих, которые теперь недоступны. По этой причине после 2015 года «Антонов» больше не смог выпустить ни одного самолёта», — объяснил эксперт.

Напомним, что президент предприятия «Антонов» Александр Кривоконь в январе 2018 года заявлял о планах по развитию сети сервисных центров компании. Тогда же он говорил, что компания не исключает возможности создания сервисных центров в Белоруссии и Казахстане, что даст возможность обслуживать около тысячи самолётов, которые эксплуатируются в РФ.

Уже 20 февраля ГП «Антонов», Минский завод гражданской авиации №407, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие заключили протокол о намерениях по созданию в Белоруссии регионального сервисного центра. Здесь планируется предоставление услуг по поддержанию летной годности самолетов Ан, организация ремонта покупных комплектующих изделий, сборка самолётов Ан-148, Ан-158, Ан-178, взаимодействие по изготовлению запасных частей и так далее. Сам факт соответствующих переговоров в пресс-службе ГП «Антонов» подтвердили, но комментировать подробности не стали.

Как пишет UDF. by, из-за отсутствия российских комплектующих в настоящее время на заводе «Антонов» в Киеве находятся десять недостроенных самолётов Ан-148/158. Отмечается, что найти замену российским комплектующим очень сложно. В этой ситуации предполагается, что Белоруссия может стать местом, где украинская компания сможет восстановить серийное производство, поскольку Россия и Украина прекратили сотрудничество в военно-промышленной сфере из-за событий на востоке Украины.

Если белорусская и украинская стороны решат сотрудничать по этому вопросу, то предприятие «Антонов» должно будет предоставить список самолётов Ан, которые используются в России, и перечень техники, подлежащей ремонту. В частности, речь идёт о санкционных. Со своей стороны, Минский завод гражданской авиации предоставит «Антонову» представительство, а Харьковское государственное авиационное производственное предприятие направит списки запасных частей на самолеты Ту-134 для реализации на МЗГА.

«Возможности Белоруссии в авиастроении достаточно ограничены — в ремонте и обслуживании, возможно, совместное предприятие и сможет что-то предложить (особенно учитывая доступ Минска к российским комплектующим), но вот в достройке новых авиалайнеров помочь сможет очень вряд ли», — заключил Леонид Нерсисян.