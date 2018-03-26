Рязань, 26 марта, 2018, 22:48 — ИА Регнум. В Рязанской области 27 марта объявлено днем траура. Соответствующий указ подписал губернатор региона Николай Любимов.

Pxhere.com Траур

Траур объявлен в знак солидарности с жителями Кемеровской области в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня».

Ранее Любимов направил слова соболезнования главе Кемеровской области Аману Тулееву.

«Мы потрясены этой трагедией и скорбим со всеми россиянами», — говорилось в тексте телеграммы. Жителем Кемерова и области Любимов пожелал мужества, пострадавшим при пожаре — скорейшего выздоровления.

Кроме того, рязанский губернатор подтвердил готовность оказать поддержку Кемеровской области по ликвидации последствий происшествия и реабилитации пострадавших.

Напомним, ранее трехдневный траур объявили власти Кемеровской области и Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на четвертом этаже кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. На этом этаже здания были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать лишь к утру 26 марта.

На настоящий момент известно о гибели 64 человек, десятки людей продолжают искать спасатели. К месту трагедии жители областной столицы приносят не только свечи и цветы, но и мягкие игрушки — в память о погибших на пожаре детях.