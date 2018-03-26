Кемерово, 26 марта, 2018, 22:47 — ИА Регнум. В Кемерово задержан один из охранников сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», отключивший систему оповещения о пожаре, сообщила 26 марта журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По ее словам, следователи СК допросили сотрудника и руководителя организации, занимавшейся пожарной сигнализацией, арендатора помещения, в котором мог быть очаг возгорания.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых», — сказала Светлана Петренко.

Стоит отметить, что действия охранника, отключившего систему оповещения, могут быть квалифицированы как тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет».

По предварительным данным, в ТРЦ «Зимняя вишня» были нарушены и проигнорированы нормы и правила пожарной безопасности, не обеспечены пути эвакуации людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». В результате погибли 64 человека, среди которых не менее восьми детей. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести.