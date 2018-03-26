В Калужской области снимут фильм о подвиге подольских курсантов
Калуга, 26 марта, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Актёр, режиссер и продюсер Игорь Угольников планирует 1 августа 2018 года приступить в Калужской области к съёмкам фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж». Картина будет посвящена подвигу подольских курсантов, которые в октябре 1941 года защищали от немецко-фашистских захватчиков подступы к Москве. Об этом генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников 26 марта рассказал на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Угольников, события картины происходят на территории Калужской области. Съёмки будут проходить в Малоярославецком и Медынском районах, там, где осенью 1941 года держали оборону подольские курсанты, почти на две недели задержавшие наступление врага.
«Мы будем создавать максимально достоверную картину. Так, как мы это делали в «Брестской крепости» и «Батальоне». Сейчас на аэродроме в Медыни создается кинокомплекс. Я бы хотел, чтобы он после съёмок остался и функционировал здесь вместе с техникой, которую мы создаем вместе с Вадимом Задорожным. Это танки, пушки и многое-многое другое, что необходимо для проведения съемок. Это народный кинопроект. И все доходы от реализации картины должны пойти на создание мемориала «Ильинские рубежи» здесь, на калужской земле», — сказал Угольников.
Принять участие в съемках предлагается юнармейцам Обнинска и Подольска. Губернатор Анатолий Артамонов обещал студии «Военфильм оказать всемерную поддержку в осуществлении данного проекта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея снять кино про подвиг курсантов из подмосковного Подольска родилась после просмотра художественного фильм «28 панфиловцев». На Калужщине также шли тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. 3,5 тыс. подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили к Москве гитлеровские армады. 17−18-летние мальчишки, которые не успели даже окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути хорошо вооруженной вражеской армии.
Немцы называли курсантами «красными юнкерами». Только в первый день боёв враг штурмовал позиции курсантов 11 раз, но бойцы не только мужественно отбивали атаки, но и сами переходили в атаку. За две недели жесточайших боев курсанты из Подольска уничтожили около 5 тыс. немецких солдат и офицеров, подбили более сотни танков.
По задумке организаторов, в кинопроекте могут принять участие как можно больше людей. Предполагается, что каждый желающий сможет присоединиться к созданию киноленты — творчески, финансово, организационно. Одобрение уже получено от Фонда имени подольских курсантов, который более десяти лет занимается поисковой работой и накопил огромный объём материалов.