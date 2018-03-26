Калуга, 26 марта, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Актёр, режиссер и продюсер Игорь Угольников планирует 1 августа 2018 года приступить в Калужской области к съёмкам фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж». Картина будет посвящена подвигу подольских курсантов, которые в октябре 1941 года защищали от немецко-фашистских захватчиков подступы к Москве. Об этом генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников 26 марта рассказал на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области. Режиссер Игорь Угольников знакомит калужан с макетом будущих съемок

По словам Угольников, события картины происходят на территории Калужской области. Съёмки будут проходить в Малоярославецком и Медынском районах, там, где осенью 1941 года держали оборону подольские курсанты, почти на две недели задержавшие наступление врага.

«Мы будем создавать максимально достоверную картину. Так, как мы это делали в «Брестской крепости» и «Батальоне». Сейчас на аэродроме в Медыни создается кинокомплекс. Я бы хотел, чтобы он после съёмок остался и функционировал здесь вместе с техникой, которую мы создаем вместе с Вадимом Задорожным. Это танки, пушки и многое-многое другое, что необходимо для проведения съемок. Это народный кинопроект. И все доходы от реализации картины должны пойти на создание мемориала «Ильинские рубежи» здесь, на калужской земле», — сказал Угольников.

Принять участие в съемках предлагается юнармейцам Обнинска и Подольска. Губернатор Анатолий Артамонов обещал студии «Военфильм оказать всемерную поддержку в осуществлении данного проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея снять кино про подвиг курсантов из подмосковного Подольска родилась после просмотра художественного фильм «28 панфиловцев». На Калужщине также шли тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. 3,5 тыс. подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили к Москве гитлеровские армады. 17−18-летние мальчишки, которые не успели даже окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути хорошо вооруженной вражеской армии.

Немцы называли курсантами «красными юнкерами». Только в первый день боёв враг штурмовал позиции курсантов 11 раз, но бойцы не только мужественно отбивали атаки, но и сами переходили в атаку. За две недели жесточайших боев курсанты из Подольска уничтожили около 5 тыс. немецких солдат и офицеров, подбили более сотни танков.

По задумке организаторов, в кинопроекте могут принять участие как можно больше людей. Предполагается, что каждый желающий сможет присоединиться к созданию киноленты — творчески, финансово, организационно. Одобрение уже получено от Фонда имени подольских курсантов, который более десяти лет занимается поисковой работой и накопил огромный объём материалов.