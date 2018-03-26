Киев, 26 марта, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Украина заняла 11-е место в рейтинге мировых экспортеров вооружений согласно последним данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Отмечается, что за последние пять лет Украина по экспорту оружия занимает долю в 1,7% всего мирового рынка. При этом основным рынком сбыта украинских вооружений остается Российская Федерация (с учетом официальных договоров, проведенных до начала действия запрета на экспорт в Россию товаров военного предназначения в 2014 году — ИА REGNUM ).

Er.ru Автоматы Калашникова

В свою очередь журналист Сергей Щербина напомнил, что до 2014 года между украинским и российским военно-промышленными комплексами была сильная кооперация и интеграция.

«Оглашение этой информации может быть элементом конкурентной борьбы на секретном и очень непрозрачном рынке. Такой он есть не только в Украине, но и во всем мире… Общеизвестно, что Украина располагает огромным военно-промышленным комплексом. Но то, что он был полностью ориентирован на Россию, — это не новость. Это последствия существования Советского государства… Так получилось, что экономики России и Украины были сильно интегрированы. Насколько много было сделано, чтобы переориентироваться с этого рынка, насколько много было сделано, чтобы уйти с российского рынка, чтобы ориентироваться на более надежного партнера и страну, которая с нами не воюет?» — задался вопросом Щербина 26 марта в эфире канала «112 Украина».

В свою очередь депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Рады по национальной безопасности и обороне Украины Иван Винник заявил, что SIPRI ошибочно приписало Украине торговлю оружием, которое Россия производит и продает по украинским патентам.

«Наши поставки существенно меньше (менее 1,5%), безусловно. Если бы мы 1,5% мирового рынка вооружений закрывали путем экспортных поставок, тогда бы украинский ВВП был бы как минимум на 4% больше от задекларированного. Эта цифра нуждается в коррекции… Оценка отчета делается по стоимостным показателям, а по количественным», — уточнил Винник.

Он заверил, что с 2014 года Украина не продает России украинские образцы вооружений.

«Украина не экспортирует оружие в Российскую Федерацию с мая 2014 года, когда было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете любой передачи товаров военного назначения, двойного назначения. Есть отдельные исключения, как то мирный атом… в мирном космосе. Если речь идет о вооружении, то Украина ни одной единицы вооружения не поставляла в РФ. Второе, этот отчет составлен на анализе информационных источников, которые оценивают не только подписанные контракты, но и привязывают происхождение оружия к стране, которая его в определенное время изобрела», — добавил Винник.

Он также обвинил Россию в незаконном использовании интеллектуальной собственности Украины.

«Оборонно-промышленный комплекс Украины еще со времен Советского Союза имеет в собственности целый ряд патентов на оружие и самолеты, ракеты и т. д., которые сегодня Россия производит на своей территории и незаконно использует как интеллектуальную собственность Украины. Если учитывать именно экспорт со стороны РФ, он содержит отдельные образцы оружия, которые в свое время были изобретены в Украине», — подытожил Винник.

Примечательно, что сегодня, 26 марта, пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» проинформировала о завершении выполнения контракта на поставку Таиланду 49 современных украинских танков «Оплот».

"Контракт выполнялся, несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России. Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений», — заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Павел Букин после завершения испытаний партии танков.

По его словам, танки «Оплот-Т» прошли успешное испытание в присутствии заказчиков и в ближайшее время будут отправлены заказчику. Он напомнил, что реализация «тайского контракта» позволила Украине получить валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий концерна.

«Концерн настраивается на производство танков для ВСУ… В то же время Вооруженные силы и предприятия «Укроборонпрома» получили опыт применения военной техники в зоне АТО. Мы готовы интегрировать в «Оплот» для украинской армии технологии, наработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовом цифровом оснащении, в частности, прицельном комплексе и системе управления огнем», — добавил Букин.

Напомним, в 2011 году Украина и Таиланд подписали контракт на сумму более $240 млн на поставку 49 танков «Оплот». В апреле 2012 года завод им. Малышева (г. Харьков) приступил к реализации контракта. Украина постоянно продлевала сроки выполнения контракта из-за боев в Донбассе.

Как сообщалось, объем экспорта основных видов вооружений Украины в 2016 году составил 528 млн долл., что обеспечило ей 11-е место в ежегодном рейтинге мировых экспортеров вооружений SIPRI. По оценкам европейских экспертов, в 2016 году Украина экспортировала вооружений на 52,86% больше по сравнению с 2015 годом (347 млн долл.). В 2011—2015 гг. Украина вошла в топ-10 крупнейших экспортеров вооружений, по данным SIPRI от 2016 года.

«Доля Украины в глобальном экспорте оружия составляла в 2011—2015 годах 2,6%», — подсчитали эксперты SIPRI.