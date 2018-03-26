Женева, Швейцария, 26 марта, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Представитель Северной Кореи на Ассамблее Межпарламентского союза в Швейцарии призвал отменить санкции против КНДР, 26 марта передает агентство Associated Press.

Iranreview.org Санкции

На Ассамблее МПС в Женеве от Северной Кореи выступил член Верховного народного собрания КНДР Ли Чон Хёк.

Северокорейский парламентарий в своем обращении к законодателям мира охарактеризовал санкции ООН как «бесполезное давление», вызванное «анахроничной и враждебной» политикой США.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН, поводом для которых стала ядерная программа страны, с 2006 года. Санкции ООН и односторонние санкции США и их союзников неоднократно продлевались и ужесточались.

За 12 лет с момента введения санкций КНДР разработала водородную бомбу и готовит к выпуску ракету-носитель, способную достичь западного побережья США.