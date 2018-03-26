Москва, 26 марта, 2018, 20:58 — ИА Регнум. За провокацией с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят мощные силы из США и Британии, заявила 26 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Такое заявление Мария Захарова сделала в эфире телеканала «Россия 1», комментируя решение ряда стран ЕС, США и Канады выслать разное число сотрудников российских посольств. Таким образом правительства этих стран выразили поддержку Британии, власти которой продолжают голословно обвинять Россию в отравлении в Солсбери.

Напомним, Британия ранее уже выслала 23 российских дипломата.

«Если бы не эти цифры сегодня, можно было бы гадать, откуда весь этот страшный, адский перформанс, который устроил Лондон, и кто является бенефициаром всей этой ситуации», — заявила Мария Захарова.

«На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Истинной причиной таких мер, по мнению Марии Захаровой, является продолжение «абсолютного наступления» на Россию, которое ведется в информационной, политической и ряде других сфер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были отравлены сотрудник британских спецслужб, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти в хамской и провокационной манере обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей боевым веществом.

До сих пор ни одного доказательства британские власти так и не представили.