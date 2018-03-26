Киев, 26 марта, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Власти Украины придумали план по взысканию с российского публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром» средств, которые компания якобы должна выплатить в пользу Киева по решению коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж» и украинских судов. Такое заявление сделал сегодня, 26 марта, министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала «Прямой».

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"Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом», — заявил Петренко.

Он также подчеркнул, что украинские власти уже «идентифицировали» активы «Газпрома» в других странах.

Напомним, в феврале 2016 года антимонопольный комитет Украины решил наложить на «Газпром» штраф размером 85,9 млрд гривен за злоупотребление положением монополиста на рынке транзита природного газа Украины. На значительное увеличение суммы взыскания повлияли штрафные санкции за просрочку платежа.

Летом 2017 года «Газпром» потребовал пересмотреть решение о взыскании штрафа и пени. Однако верховный суд Украины отказал в рассмотрении апелляции.

Что касается решения «Стокгольмского арбитража», то он обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. При этом в российско-украинском газовом контракте не предусмотрено никаких штрафов за меньшие объемы транзита.

С учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом», российская госкорпорация на данном этапе разбирательства якобы должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.