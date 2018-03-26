Берлин, 26 марта, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Министр юстиции Германии Катарина Барли не стала комментировать вопрос ареста и экстрадии бывшего главы испанской Каталонии Карлеса Пучдемона, 26 марта передает агентство Reuters.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон-и-Казамажо

По словам Барли, вопрос о судьбе Пучдемона нужно адресовать «суду и чиновникам земли Шлезвиг-Гольштейн».

«В соответствии с европейскими правилами ордера на арест и немецкими законами этот процесс находится в компетенции суда и чиновников земли Шлезвиг-Гольштейн. Мы должны ждать их рассмотрения и принятия решения», — пояснила госпожа министр.

Напомним, Испания добивается экстрадиции Пучдемона — его, как и других бывших правительственных чиновников и парламентариев Каталонии, Мадрид обвиняет в превышении полномочий и мятеже.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 26 марта в Германии был арестован лидер каталонских «сепаратистов», бывший глава испанского региона Каталония Карлес Пучдемон. Он находится в тюрьме города Ноймюнстер.

Арест Пучдемона привел к массовым беспорядкам в Барселоне, в результате которых пострадали около 100 человек, в том числе 22 сотрудника полиции Испании.