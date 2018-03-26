Пекин, 26 марта, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом 26 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Какой-либо информации о деталях визита в сообщении агентства не приводится.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в Пекин прибыл на поезде высокопоставленный представитель руководства КНДР, однако его имя не называлось.

Напомним, 10 марта президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином свою предстоящую встречу с северокорейским лидером, которая, по заявлению Белого дома, должна состоятся до конца мая.

Трамп отметил, что Пекин продолжает оказывать содействие в решении северокорейского вопроса.

21 марта на территории Финляндии состоялись неофициальные переговоры делегаций США и КНДР. Во встрече участвовало по шесть представителей от США, КНДР и Финляндии, а также наблюдатели из Евросоюза и ООН.

По информации МИД Финляндии, встреча прошла «конструктивно» и «в положительной атмосфере», преговоры были направлены на «укрепление доверия и снижение напряжённости на Корейском полуострове».

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