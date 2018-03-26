Дурбан, ЮАР, 26 марта, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Суд Южноафриканской республики назначил дату рассмотрения дела о коррупции против бывшего президента страны Джейкоба Зумы, 26 марта передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Джейкоб Зума

По сообщению адвоката Зумы Майкла Халли, экс-президента пригласили в суд в Дурбане 6 апреля.

Обвинение связано с предполагаемой коррупцией при заключении сделки на поставку оружия на $2,5 млрд, в которой Зума участвовал до того, как занял пост главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, в середине марта Национальная прокуратура ЮАР заявила, что в ближайшее время привлечет Зуму к суду по 16 обвинениями, связанными с 783 эпизодами коррупции, мошенничества, вымогательства и отмывания денег.

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку под давлением правящего «Африканского национального союза» в феврале.