Ашхабад, 26 марта, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в кемеровском торговом центре, сообщает 26 марта «Туркменистан сегодня».

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении от имени народа и от себя лично передал слова соболезнования и поддержки всем родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее телеграмму с соболезнованиями Путину направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово произошло возгорание в торговом центре «Зимняя вишня». В результате сильного пожара погибли более 60 человек.

С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

С утра 26 марта кемеровчане несут к месту трагедии цветы, детские игрушки и свечи.