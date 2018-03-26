Лондон, 26 марта, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 18 стран приняли решение «изгнать» «сотрудников российских спецслужб» со своей территории, 26 марта передает агентство Reuters.

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Данная мера принимается в ответ на «предполагаемую причастность Москвы» к отравлению боевым отравляющим веществом бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Из заявления британского премьер-министра неясно, идет ли речь о сотрудниках спецслужб, или о высылаемых российских дипломатах, которых называют «сотрудниками спецслужб».

Так, ранее представители Госдепартамента США назвали высылаемых российских дипломатов именно «представителями спецслужб».

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта США, Германия, Украина и ряд других стран приняли решение выслать российских послов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».

Напомним, перебежчик и бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери 4 марта. Великобритания обвиняет в отравлении Россию и лично президента Владимира Путина.