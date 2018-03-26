Киев, 26 марта, 2018, 18:35 — ИА Регнум. На Украине эксперты, политики и обычные граждане с сожалением и ужасом восприняли последствия пожара в торговом центре в городе Кемерово, выражая слова соболезнования семьям погибших.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о погибших при пожаре в Кемерово

В частности, вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко написала в Фейсбуке: «Россия принесла Украине много горя и зла, но я четко разделяю преступления российской власти и ту страшную трагедию, которую сегодня переживают семьи в Кемерово. В пожаре погибли маленькие дети, школьники, погибли страшной смертью, и мне их очень жаль … Царство Небесное погибшим … сочувствие их семьям».

Кроме того, политтехнолог Тарас Березовец раскритиковал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за нежелание провести досрочную проверку на безопасность украинских торговых центров.

«В российском Кемерово десятки людей, включая детей, погибли в торговом центре. Российский премьер Дмитрий Медведев в тот момент, когда люди погибали, постил веселые картинки о том, как хорошо, когда приходит весна. А премьер Гройсман до сих пор не проявил должного рвения и не объявил о досрочной проверке всех торговых центров. Хотя ситуация с ними мало отличается от кемеровской», — написал Березовец в Фейсбуке.

Unian.net Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк

При этом журналист Роман Цимбалюк считает, что «российские СМИ попытаются замолчать масштабы трагедии и акцентируют внимание на высылке российских дипломатов».

«Соболезную родственникам погибших. Парадокс в том, что массовая высылка российских дипломатов из США, Украины и некоторых стран ЕС позволит внутри России сдвинуть внимание и отодвинуть на второй план пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Снова включат огнемёт «вокруг враги» и режим «вставания с колен», снова всё внимание на супостата, а о внутренних проблемах можно и помолчать. Тем более страна в «опасности», — написал Цимбалюк в Фейсбуке.

В то же время политолог Виктор Уколов посочувствовал родственникам погибших.

«Просмотрел видео пожара в Кемерово, где дети прыгали через окно третьего этажа, разбиваясь об асфальт — ужасно, конечно. Сочувствую родителям. … Конечно, Россия наш враг, который напал на нашу землю, и мы вправе убивать военных-оккупантов на Донбассе, которые принесли нам войну, но о жертвах этой ужасной пожара, я не представляю, чтобы с этого смеялись украинцы. Кстати, а в наших кинотеатрах и ТРЦ с пожарными выходами и безопасностью все в порядке? Потому что в Линии кино, что в Магеллане на Одесской площади (Киев), даже второго прохода в кинотеатрах нет, — кресла вплотную к стене стоят. Не дай что произойдет, там будет братская могила, а не кинотеатр», — пишет Уколов.

«Какая трагедия. Упокой, Господи, их души. Не дожили до Пасхи», — пишет украинский пользователь Фейсбука Константин Иванченко.

«Очень жалко погибших детей», — пишет пользователь Алла Макух.

«Граждане любой страны не несут ответственность за преступные действия власти! Тем более невинные дети! Упокой Господи их безгрешные души», — пишет в ФБ Андрей Потопальский.

Как сообщалось, 25 марта в Кемерове загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на четвертом этаже здания — рядом с кинотеатром. По данным МЧС на 11:30 понедельника, в «Зимней вишне» погибли как минимум 64 человека; среди погибших много детей.