Ярославль, 26 марта, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Рабочая группа группы координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области рекомендовала не приватизировать стадион «Спартаковец». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Фото Ольга Никонова Стадион «Спартаковец»

23 марта рабочая группа рассматривала прогнозный план приватизации муниципального имущества Ярославля на 2018−2020 годы. Мэрия Ярославля планировала передать стадион «Спартаковец» в качестве вклада в уставный капитал АО «Вознесенский». Однако реконструкция стадиона требует значительных вложений, что может потребовать привлечения грантовых средств, в том числе и через участие в различных федеральных программах. Это возможно, только если «Спартаковец» будет находиться или в муниципальной, или в региональной собственности, поэтому рабочая группа рекомендовала сохранить социально-значимый объект в публичной собственности.

«В координационном совете сидят люди более компетентные, разбирающиеся в вопросе федеральных инвестиций. Раз они приняли такое решение — значит, оно верное. Ваш упрек в том, что депутаты муниципалитета голосовали за передачу «Спартаковца» и не предвидели такого поворота, уместен. Но перед мэрией и муниципалитетом сейчас стоит много задач по ремонту и строительству садиков, школ, детских садов. Это все требует миллионы и миллиарды рублей. Мы же хотели передать на время в акционерное общество стадион, чтоб снизить нагрузку на бюджет. АО «Вознесенский» могло бы заняться сохранением и эксплуатацией стадиона какое-то время и город бы не тратил на это денег, а потом вернуть его в муниципальную собственность не составило было труда», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Всего участники рабочей группы, в состав которой входят представители региональных департаментов имущественных и земельных отношений, охраны объектов культурного наследия, Росреестра, ряда других структур, проанализировали более 70 объектов и выявили противоречия федеральному законодательству.

«В план по приватизации о вошли объекты, которые еще имеют статус жилых или зарегистрированы в собственности физических лиц. Данные недоработки надо устранять, По нескольким позициям было принято решение о приостановке дальнейшей приватизации: среди них помещения, находящиеся в оперативном управлении или безвозмездно переданные различным организациям, в том числе муниципальным», — сказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов.

Среди объектов, приватизация которых обсуждалась на рабочей группе, есть и те, за судьбой которых следит общественность. В частности, ранее расселенные и находящиеся в неудовлетворительном состоянии жилые дома № 3, 4, 6 по улице Калмыковых. Они входят в комплекс зданий Ярославской большой мануфактуры и имеют статус объектов культурного наследия. В планах мэрии Ярославля их продажа за символическую цену — 1 рубль для того, чтобы новый собственник приступил к их восстановлению. А вот печально известный дом №11 по улице 6-я Железнодорожная ждет снос. После взрыва бытового газа здание было признано аварийным. Теперь оно войдет в уставный капитал АО «Ярославльзаказчик», которое планирует строительство на его месте 17-этажного многоквартирного дома. Готовятся к продаже акции АО «Городской торгово-выставочный центр» (ТЦ «Старый город»), сейчас актуализируется список входящего в его состав имущества.

Напомним, 7 февраля 2018 года депутаты муниципалитета проголосовали за приватизацию стадиона. Это вызвало большое недовольство среди ярославцев.