Кемерово, 26 марта, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Основная претензия родственников погибших и пострадавших после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — отсутствие информирования. Об этом сообщалось на селекторном совещание МЧС РФ, которое провёл руководитель ведомства Владимир Пучков. Было высказано пожелание, чтобы списки погибших вывешивались.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и игрушки в память о погибших детях

Опознание погибших продолжается. По данным на 21 час по местному времени, опознаны тела 23 из 64 погибших. В результате пожара в больницу обратились 43 человека. На данный момент 13 пострадавших госпитализированы, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Следующее селекторное совещание МЧС состоится в полночь.

Напомним, 25 марта около 16 часов по местному времени произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на четвертом этаже центра, где находились залы кинотеатра, а также детские игровые комнаты. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров.

Погибли как минимум 64 человека