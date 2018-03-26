Кемерово: Основная претензия родственников — отсутствие информирования
Кемерово, 26 марта, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Основная претензия родственников погибших и пострадавших после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — отсутствие информирования. Об этом сообщалось на селекторном совещание МЧС РФ, которое провёл руководитель ведомства Владимир Пучков. Было высказано пожелание, чтобы списки погибших вывешивались.
Опознание погибших продолжается. По данным на 21 час по местному времени, опознаны тела 23 из 64 погибших. В результате пожара в больницу обратились 43 человека. На данный момент 13 пострадавших госпитализированы, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Следующее селекторное совещание МЧС состоится в полночь.
Напомним, 25 марта около 16 часов по местному времени произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на четвертом этаже центра, где находились залы кинотеатра, а также детские игровые комнаты. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров.
Погибли как минимум 64 человека