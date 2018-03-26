Калуга, 26 марта, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Нельзя исключить, что в процессе проектирования кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», здание которого по некоторым данным реконструировано из бывшей фабрики, были допущены грубые ошибки. К тому же заказчики могли торопиться и «выкручивать» проектировщикам руки. Судя по всему, владельцы также поскупились на аудит пожарной безопасности. Об этом 26 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM калужский эксперт-проектировщик по строительству зданий Валерий Фёдоров.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

По его словам, пожарный аудит, как правило, проводится специальными компаниями в доброжелательной обстановке, а не с целью обязательно оштрафовать владельца. Такой аудит желательно проводить хотя бы раз в пару лет. Это не столь большие деньги по сравнению с теми потерями, которые мы наблюдаем в Кемерово.

«В Калуге мне довелось проектировать торгово-развлекательный центр «Московский», и там в своё время пришлось преодолевать очень серьёзно давление со стороны заказчиков. В частности, по экономическому удешевлению проекта, чтобы не был он затратным. Так, в торговом центре «Московский», где более 20 тыс. квадратных метров, три кинотеатра, которые комплексно расположены на третьем этаже здания. Зон эвакуаций в здании достаточно. В случае задымления даже предусмотрена зона для детей и инвалидов, где в ожидании помощи спасателей предусмотрено воздушная завеса, которая на время предохранит людей от угарного газа. Все сделано достаточно сбалансировано, и переносить кинотеатры на первый этаж, как это сегодня некоторые требуют после пожара в Кемерово, в калужском ТРЦ «Московский» не обязательно. Из практики сталкивался, что при проектировании подобного рода центров их владельцы стараются по максимуму сэкономить на дорогостоящую пожарозащиту. В частности, с точки зрения владельцев, торговые площади с установкой на них специальных дымососов используются нерационально. И здесь многое зависит от принципиальности проектировщиков», — считает Федоров.

Он также выделил крупнейший в Калуге торгово-развлекательный центр «XXI век», который хотя и активно работает уже много лет, но до сих пор официально не сдан в эксплуатацию. По мнению Федорова, владельцы всё ещё не имеют документа о так называемом «соответствии безопасности». Однако точно это проектировщик не утверждает, хотя, по его словам, среди специалистов подобные разговоры идут.

«В своё время при строительстве здания было отмечено ряд нарушений. Одно из них — недостатки в каркасе здания. На мой взгляд, при немалой загруженности центра посетителями недостаточно эвакуационных выходов. Впрочем, следует отдать должное — они всегда свободны и двери открыты. Так что большого «кошмара» здесь не вижу. Если говорит о нарушениях пожарной безопасности, сразу их заметить сложно. Ведь основная проблема таких торговых центров — высокая горючесть отделочных материалов. Впрочем, в калужских центрах много пенопласта не налеплено, чтобы загорались как спичка с активным выделением фосгена», — заявил специалист.

Напомним, на сегодняшний день в Калуге имеются три крупных многоэтажных Торгово-развлекательных центра: «XXI век». «Московский» и «Рио». По состоянию на 1 января 2018 года в Калуге проживало 341 тыс. человек.