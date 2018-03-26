Владимир, 26 марта, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Во Владимирской области арестована глава администрации города Карабаново, которая подозревается в превышении должностных полномочий. Как 26 марта сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, следствие полагает, что чиновница требовала, чтобы ей отдавали премии, которые были выписаны сотрудникам одного из муниципальных учреждений.

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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий».

Следователи считают, что глава администрации в декабре 2017 года потребовала от руководителя муниципального казенного учреждения перечислить ей деньги, которые должны были пойти на премии, полученные сотрудниками за 2017 год. За отказ она обещала лишить работников стимулирующих выплат и даже грозила увольнением.

В 2018 году история повторилась. На этот раз глава администрации потребовала отдать ей премии за первый квартал года. 23 марта чиновница была задержана при получении денег. Всего, по оценкам следствия, женщина, используя эту схему, стала богаче примерно на 113 тысяч рублей.

«В настоящее время при оперативном сопровождении ОЭБиПК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного должностного преступления, отрабатываются иные аналогичные факты в деятельности чиновника», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд решил поместить чиновницу под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что глава уездного города — не первый владимирский чиновник, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Теперь она составит компанию заместителям губернатора, директору департамента и экс-главе налоговой службы.

Так, ранее уголовные дела о получении взяток были возбуждены в отношении экс-заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова. Он подозревается в получении в общей сложности 16 млн рублей. За эти деньги он обещал помощь строительным компаниям.

Позже уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении замгубернатора Елена Мазанько. Также под следствием — экс-глава ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов. В отношении последнего возбуждено уже пять уголовных дел.

Об этом: На экс-директоре владимирского ГУП «Тепличный» — пятое уголовное дело

Одним из последних список пополнил бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области Сергей Кошелев, который после увольнения из структуры успел засветиться в должности директора регионального департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг. Сейчас он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.