Санкт-Петербург, 26 марта, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Ежегодный план проведения проверок Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу на 2018 год, сформированный в конце 2017 года, включает в себя 4536 различных объектов и помещений. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в их числе значатся и торгово-развлекательные комплексы (центры), относимые к числу объектов значительного риска (3 класс). Проверки на них проходят с выездом инспекторов на место.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Невский проспект

В список петербургского ГУ МЧС на проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в частности, были включены: ТРК «Пять озёр» на Долгоозерной улице, 14, включая продуктовый гипермаркет Prisma и помещения других многочисленных арендаторов этого ТРК; торгово-административное здание ООО «Главстрой-СПб» на территории торгового центра «Апраксин двор» в центре Петербурга и здание одноименного АО на Садовой улице, 28−30; супермаркет «Перекрёсток» в ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры, 1, и ряд других, менее крупных объектов торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в массовом порядке проверят системы безопасности, в том числе противопожарной, в местах массового скопления людей после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Такое указание дал губернатор Георгий Полтавченко.

Ранее комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга уже поручил проверить пожарную безопасность в 80-ти торгово-развлекательных центрах Северной столицы.

Напомним, первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.

«В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны», — отметили в надзорном ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство торговых центров Петербурга оформлены как «малый бизнес»

Как рассказал ранее ИА REGNUM на условиях анонимности один из сотрудников МЧС, большинство торговых комплексов Санкт-Петербурга оформлены как «малый бизнес», и на них в 2016—2018 годах распространяются так называемые «надзорные каникулы». В Петербурге работают порядка 150 торговых и торгово-развлекательных комплексов.