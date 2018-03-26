Ярославль, 26 марта, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин считает, что после трагедии в Кемерово не надо заниматься кампанейщиной и проверку торгово-развлекательных центров нужно начать с тех, здания которых строились для других целей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам детский омбудсмен.

Рольма.рф Торговый центр «Рольма» в Ростове Великом

По мнению Михаила Крупина, многие здания ТРЦ были построены с учетом современных требований к технике безопасности, но есть и такие, как здание «Зимней вишни» — изначально имевшие другое назначение. Именно они из-за особенностей планировки, порой не известных материалов перегородок и отделки представляют особую опасность и могут повторить судьбу торгового центре в Кемерово.

Давайте, в первую очередь, проверим объекты, которые подверглись реконструкции и были переделаны из фабрик в торгово-развлекательные центры. Например, это бывшее здание кондитерской фабрике в центре Ярославля и торговый центр «Рольма» в Ростове», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Детский омбудсмен рассказал, что по торговому центру в Ростове проверка будет осуществляться силами аппарата Уполномоченного с привлечением специалистов. Здание бывшей кондитерской фабрики в Ярославле, где расположились несколько клубов, детский омбудсмен попросит проверить силами МЧС.