Ереван, 26 марта, 2018, 16:56 — ИА Регнум. После боевых действий в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, спровоцированной одной из сторон, у армянской общественности были серьезные претензии к России по вопросу поставок оружия Азербайджану по ранее заключенным контрактам. Об этом на пресс-конференции в парламенте Армении 26 марта заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

parliament.am Константин Затулин

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что в Баку не нашли никакого другого способа для применения данного оружия, кроме как его использование в зоне карабахского конфликта, нарушив тем самым тот режим перемирия, который существовал с 1994 года.

«И, поверьте, мы сделали выводы. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Россия сделала выводы относительно нарушения баланса в регионе и предоставила Армении самые современные средства защиты», — добавил Затулин.

Он также отметил, что является сторонником традиционных связей между Арменией и Россией, как и подавляющее большинство депутатов российского парламента.

На вопрос журналистов, как так получается, что российская сторона продолжает реализовывать поставки в Азербайджан наступательного и оборонительного вооружения с учетом того, что в Кремле уже сделали определенные выводы относительно случившегося в апреле 2016 года, Затулин ответил, что поставки вооружений после апрельской эскалации действительно осуществлялись, но по ранее подписанным между сторонами контрактам и соглашениям.

«Речь идет об обычных средствах вооружения, а не о современных видах вооружения, которые, кстати, были поставлены Армении, причем на совершенно других условиях», — заметил российский депутат.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли только осуждающих заявлений в ответ на слова азербайджанского президента Ильхама Алиева о так называемой «исторической принадлежности» Еревана и Зангезура Азербайджану, Затулин заявил, что президент Азербайджана просто ослабил собственные позиции на международной арене, выступив с таким заявлением.

«Знаете, я как-то хотел максимально корректно высказаться по этому поводу, учитывая то, что если сегодня меня слушают армянские СМИ, то я заранее знаю, что завтра прочту о себе много лестного в азербайджанских СМИ. Ну вот, учитывая то, что у нас скрыть ничего невозможно и не нужно и пытаться, я хочу сказать, что, безусловно, моя точка зрения такова: уважаемый президент Азербайджана просто ослабил свои собственные позиции на международной арене, выступив с таким заявлением.

Это заявление, по всей видимости, было рассчитано на внутреннюю аудиторию, с учетом выборов, которые предстоят. Но оно не выдерживает никакой критики — ни с исторической, ни с политической точки зрения. Ну, просто неясно, как кто-либо мог всерьез отнестись к этим заявлениям», — сказал Затулин.

Ранее с аналогичными заявлениями выступил другой российский парламентарий — глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но, это ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем не будет воспроизводиться в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», — сказал Косачёв 14 марта на пресс-конференции в Ереване.