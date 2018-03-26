Калининград, 26 марта, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Калининградская общественность раскритиковала странную конструкцию, которую виртуально водрузили московские зодчие на архитектурную доминанту Калининграда — 21-этажный Дом Советов.

Strelka.com «Золотые мозги» на крыше Дома Советов в Калининграде

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что накануне специалисты московского института «Стрелка» представили концепцию благоустройства нескольких общественных пространств Калининграда. Ключевое из них — Центральная площадь перед Домом Советов, который уже три десятка лет стоит недостроенным.

«На Доме Советов будет располагаться видовая зона, доступная для всех жителей города. Этого можно достичь в ближайшее время без какого-либо переоборудования самого здания», — заявил на встрече с горожанами архитектор Александр Трухан.

«Видовой зоной» оказалась внушительная конструкция золотистого цвета, установленная на крыше здания. Калининградцы тут же подвергли критике проект.

«Эта шапка — неуместна. Она превращает Дом Советов в гламурный, а ведь это здание — вершина советского конструктивизма, как бы к нему кто не относился», — сказал калининградский литератор Евгений Журавли.

В итоге горожане сравнили «шапку» с «золотыми мозгами» — по аналогии со знаменитым навершием на здании президиума Российской академии наук в Москве.

«Я знаю, что Дом Советов ждут большие позитивные изменения, он, наконец, начнет работать, как общественное пространство. И я бы на данный момент рассматривала эту золотую копну как несколько идеологическое решение, нежели архитектурное. Было бы прекрасно городу иметь видовой ресторан. И сейчас это на уровне идеи, рассматривайте это как функцию», — прокомментировала руководитель проектов «Стрелки» Елена Мандрыка.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, в прошлом году губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ни о каком восстановлении замка «Кёнигсберг» в Калининграде не может быть и речи, и что главная задача — ввести в эксплуатацию Дом Советов, построенный вместо взорванного в 60-е годы орденского замка. Строительство здания с началом Перестройки было заморожено (затраты составили 85% сметной стоимости), а затем разграблено.