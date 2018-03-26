Ярославль, 26 марта, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что после трагедии в Кемерово, унесший десятки жизней, в регионе проверят не только торговые центры, но и другие объекты массового пребывания людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Пожар в Кемерово

На своей странице в социальной сети Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших:

«По последним данным, в страшной трагедии в Кемерово погибли более 60 человек. Среди них много детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. К сожалению, это не первая подобная трагедия за последние годы. Сам бываю в торговых центрах — пожарная безопасность многих из них оставляет желать лучшего. Эвакуационные выходы заперты, ключ «находится у дежурного»… Пути эвакуации часто захламлены, и пройти по ним невозможно», — пишет глава региона.

Губернатор добавляет, что в ближайшие дни в Ярославской области проверят пожарную безопасность всех объектов массового пребывания людей. Это касается не только торговых центров, но и объектов спорта, культуры, образования и здравоохранения.

Напомним, в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.