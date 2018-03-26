Тамбов, 26 марта, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин после трагических событий в Кемерово дал поручение организовать проверки торговых и торгово-развлекательных центров на территории региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов. Торговый центр РИО

В настоящее время проводятся согласования между заинтересованными ведомствами, по итогам которых будет сформирована межведомственная группа. Запланировано обследование торговых центров, кинозалов, концертных залов, рынков на соблюдение норм противопожарной безопасности. Особое внимание проверяющие уделят многоэтажным зданиям со сложной архитектурой, в которых располагаются детские досуговые центры.

Проверки пройдут во всех городах и районах области.

Александр Никитин отметил, что обеспечение безопасности граждан — главная задача региональной власти. Власти подчёркивают, что в Тамбовской области будут приняты все необходимые меры, чтобы не допустить повторения трагедии, случившейся в Кемерово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР и МЧС подтвердили гибель более 60 человек при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Шесть человек числятся пропавшими без вести.