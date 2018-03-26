Горно-Алтайск, 26 марта, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Помимо Алтайского края часть мощного удара весеннего паводка пришелся и на Республику Алтай. По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, в Усть-Канском районе в ночь с 25 на 26 марта в результате стока талых вод с гор на участке автодороги Усть-Кан — Каргон образовались подтопления дорожного полотна. Дорога перекрыта. В районе перекрытия автодороги находится 5 населенных пунктов (Усть-Кумир, Талица, Санаровка, Владимировка, Каргон).Ограничено движение для всех видов транспорта на участках дорог:Черно-Ануй — Верх-Ануй — Яконур 0−47км; Ябоган — Туекта 170−181 км;Ябоган — Оро, 0−5 км;Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-гр.Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур, 128−160 км;Усть-Кан — Коргон, 7−63 км.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Паводок на Алтае

Также известно, что спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда (5 человек) работают в Усть-Канском районе, оказывают помощь населению по эвакуации домашних животных. В селе Дубровка работают 6 спасателей — оказывают помощь населению по откачке воды. Имеется угроза нарушения сообщения из-за разрушения моста с населенными пунктами Санаровка и Талица из-за образовавшегося затора под мостом. В селе Ябоган вода идет по улицам в дома и строения не поступает. Перевозка людей по населенному пункту осуществляется техникой высокой проходимости.

Напомним, еще больший вред паводок уже нанёс Алтайскому краю. На сегодняшней день подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек. Вода частично зашла в села Заринского, Солонешенского, Тогульского, Зонального, Петропавловского районов. Проведена эвакуация 468 человек.