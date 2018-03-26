Губернатор Тулеев побоялся быть растерзанным
Ростов-на-Дону, 26 марта, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не прибыл на место пожара в ТЦ «Зимняя вишня» из-за того, что побоялся быть растерзанным толпой. Так объяснил отсутствие главы региона поблизости места ЧП депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»), сообщает ИА REGNUM.
«Я думаю, он заботился не о том, чтобы пожарные машины пропустить, а о том, чтобы его на месте не разорвали. По-хорошему он должен был на месте возглавить штаб тушения. Он просто побоялся идти ногами к ТЦ, вот и всё. У нас на месте пожара (на Театральном спуске) был и губернатор, и мэр, и депутаты. И координация действий не была бесполезной», — отметил собеседник агентства.
Что касается причин кемеровской трагедии, то, по мнению народного избранника, всему виной коллективная безответственность и жажда наживы.
«Везде кинотеатры на верхних этажах ТЦ, так как там магазины размещать невыгодно. По всей стране», — резюмировал собеседник агентства.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. Официально известно о 64 погибших. В регионе объявлен трёхдневный траур.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ростовской области выразили глубокие соболезнования семьям погибших. Вместе с тем они теперь обеспокоены за безопасность себя и своих родных.
По словам посетителей донских торгово-развлекательных центров, пожарные выходы замурованы практически во всех зданиях, а кинотеатры и детские комнаты расположены на третьих — четвёртых уровнях, что значительно усложнит процесс эвакуации в случае непредвиденной ситуации. Так, в Ростове-на-Дону потенциальными убийцами названы ТРЦ «Горизонт», ТРЦ «Золотой Вавилон», ТРЦ «Сокол», ТРЦ «Вавилон», в которых кинозалы и детские центры расположены на верхних этажах зданий.