Ростов-на-Дону, 26 марта, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не прибыл на место пожара в ТЦ «Зимняя вишня» из-за того, что побоялся быть растерзанным толпой. Так объяснил отсутствие главы региона поблизости места ЧП депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

Premier.gov.ru Аман Тулеев

«Я думаю, он заботился не о том, чтобы пожарные машины пропустить, а о том, чтобы его на месте не разорвали. По-хорошему он должен был на месте возглавить штаб тушения. Он просто побоялся идти ногами к ТЦ, вот и всё. У нас на месте пожара (на Театральном спуске) был и губернатор, и мэр, и депутаты. И координация действий не была бесполезной», — отметил собеседник агентства.

Что касается причин кемеровской трагедии, то, по мнению народного избранника, всему виной коллективная безответственность и жажда наживы.

«Везде кинотеатры на верхних этажах ТЦ, так как там магазины размещать невыгодно. По всей стране», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. Официально известно о 64 погибших. В регионе объявлен трёхдневный траур.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ростовской области выразили глубокие соболезнования семьям погибших. Вместе с тем они теперь обеспокоены за безопасность себя и своих родных.

По словам посетителей донских торгово-развлекательных центров, пожарные выходы замурованы практически во всех зданиях, а кинотеатры и детские комнаты расположены на третьих — четвёртых уровнях, что значительно усложнит процесс эвакуации в случае непредвиденной ситуации. Так, в Ростове-на-Дону потенциальными убийцами названы ТРЦ «Горизонт», ТРЦ «Золотой Вавилон», ТРЦ «Сокол», ТРЦ «Вавилон», в которых кинозалы и детские центры расположены на верхних этажах зданий.