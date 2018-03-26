Москва, 26 марта, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Российский рубль в начале недели 26 марта бодро дорожает в парах с иностранными валютами на фоне дорогой нефти и отсутствии иных драйверов для движения, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По ее мнению, налоговый период в России, полноценно разворачивающийся на этой неделе, не даст рублю выраженной поддержки, если в нефти наметится коррекция. В этом свете на данный драйвер целиком и полностью рассчитывать все-таки не стоит.

«Помимо прочего, нужно держать в поле зрения вопрос с дипломатическими миссиями. Если геополитический вопрос не выйдет на новый виток развития», — отметила Бодрова.

Например, если Лондон не предъявит России еще какие-нибудь обвинения или претензии или ЕС не выступит с замечаниями, то рубль сохранится стабильным.

«Сегодняшняя сессия для доллара США завершится в пределах 56,76−57,30 рубля, для евро — 70,40−71,00 рубля», — считает эксперт.

Добавим, 26 марта доллар США к настоящему времени стоит 56,93 руб. (-0,6%). Евро оценивается в 70,64 руб. (-0,1%).

Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 27 марта, составляют 57,00 руб. за американскую валюту (понижен на 10 копеек) и 70,57 руб. за евро (повышен на 14 копеек).

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