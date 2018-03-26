Москва, 26 марта, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Нарастание напряжённости из-за шпионского скандала способствовало ослаблению рубля к началу прошлой недели, а затем рост нефтяных котировок и наступление налогового периода помогли рублю укрепиться за две сессии больше чем на рубль. Пару USD/RUB подняло к 26 марта выше 58 рублей, а затем опустило ниже 56,80 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Решение ЦБ РФ о снижение ключевой ставки на 0,25% было ожидаемо и заметного влияния на курс рубля не оказало. В комментариях Центробанка прозвучали новые нотки относительно динамики инфляции и валютного курса, но акцент был сделан на стабилизацию», — отметил эксперт.

26 марта торги по паре USD/RUB открылись с разрывом вниз и сейчас идут в диапазоне 56,90−57,0 руб/доллар. Высокая нефть и продолжение налогового периода будут способствовать укреплению рубля, и давить вниз пару USD/RUB.

«Ожидается, что сегодня рублю удастся достичь уровня ниже 56,80. Курс рубля к евро по-прежнему сохраняет зависимость от движения в паре EUR/USD, которая продолжает повышательное движение от уровня 1,2240 в середине прошлой недели к 1,2396 сегодня», — пояснил Карякин.

Усиление риторики протекционизма американской администрацией и возможность разрастания торговых войн способствует ослаблению доллара и может поднять пару EUR/USD до уровня 1,25. В этом случае укрепление рубля к евро будет менее заметным, чем к доллару.

«26 и 27 марта ожидается небольшого укрепления рубля к доллару и торговлю по паре USD/RUB в диапазоне 56,75−56,95. К евровалюте рубль останется вблизи уровня в 70,50 руб./евро или немного ослабнет до 70,65−70,80 руб. при продолжении укрепления евро к 1,25 в паре EUR/USD», — считает эксперт.

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