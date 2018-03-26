Москва, 26 марта, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Возле постоянного представительства администрации Кемеровской области при правительстве РФ собрались сотни москвичей — люди несут цветы и игрушки в память о страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи несут не только цветы, но и игрушки, в память о погибших детях

Жертвами пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» стали, по последним данным, 64 человека. По факту трагедии задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания и арендатор помещения, где предположительно начался пожар.

Следствие продолжается, его координирует находящийся в Кемерово глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По предварительным данным, очаг возгорания находился на верхнем, четвёртом, этаже ТРЦ. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

Сотрудники МЧС свыше 14 часов ведут работы по ликвидации возгорания. К работе привлечено больше 500 человек. Также к месту трагедии направлены дополнительные силы в составе аэромобильных группировок Новосибирской и Томской областей. Из соседних городов Кемеровской области к месту отправлены сотрудники других гарнизонов.

Добавим, как сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, пожарная сигнализация в ТРЦ «Зимняя вишня» была отключена сотрудником охраны. По данным следствия, при получении сигнала о пожаре сотрудник ЧОП отключил систему оповещения. В настоящий решается вопрос о его задержании. Также серьёзные нарушения были допущены при вводе торгового центра в эксплуатации и в ходе его работы. В частности, были заблокированы пожарные выходы в ТЦ.

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