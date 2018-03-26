Оренбург, 26 марта, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Оренбурге противопожарное состояние торговых комплексов на контроле областного МЧС и прокуратуры. Но это не означает, что город застрахован от ЧП, подобного кемеровскому.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трагедия

Череда пожаров

В конце 2017 года по городу прокатилась волна пожаров по ТЦ. 30 ноября сгорело 200 квадратных метров кровли в ТРК «Любимый». Объект готовился к сдаче в эксплуатацию, но из-за происшествия срок открытия пришлось перенести. 2 декабря горел ТК «Мир» более известный оренбуржцам как вьетнамский рынок. В ночь с 15 на 16 декабря пожар тушили в торговом комплексе «Радуга» по пр. Гагарина. Огонь повредил перегородки, внутреннюю отделку, промышленные товары, торговое оборудование на общей площади 40 квадратных метров.

Самым крупным пожаром стал пожар в ТК «Мир». Рынок сгорел практически полностью. Площадь пепелища составила более 1,5 тыс. квадратных метров. Люди, оказавшиеся во время пожара внутри здания, впоследствии признавались, что была паника. Народ метался в поисках выхода, но никаких указательных табличек не находил.

Обошлось без людских жертв, но экономический ущерб был велик. Здание выгорело внутри, огонь уничтожил весь товар. По факту пожара возбудили уголовное дело. Как сообщила 25 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, расследование продолжается.

Спустя почти четыре месяца следователи не называют причину крупного пожара в торговом центре. Между тем напомним, что в качестве основных версий рассматривались две причины — короткое замыкание электропроводки и поджог.

ТК «Мир» намерены возродить

По словам председателя комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга Арслана Исбасарова, основная масса погорельцев ТК «Мир» предпочла не покидать место торговли. Многие остались в том же здании, в тех помещениях, которые не пострадали от пожара.

«Люди не пожелали покидать это место, поскольку считают, что это место уже наработано ими», — сказал Исбасаров.

По данным мэрии, 14 торговых точек было организовано для ведения торговли на том же объекте. На каждой торговой точке может быть несколько предпринимателей.

В горадминистрации затруднились назвать точное число предпринимателей, которые торговали на сгоревшем рынке, отметив, что те брали площади в аренду, субаренду, субсубаренду, торговали на основании непрямых договоров. Добавим, ранее говорилось примерно о сотне погорельцев.

«Сто торговых мест. На этих торговых местах работали люди не по одному, поэтому точное количество сказать сложно. Они ещё не все охотно раскрывали свою информацию. Пострадали, но при этом не раскрыли, сколько у них там было работников, какое количество мест они занимали. Владельцы ТК нам доложили, что никакой социальной напряжённости нет», — сказал председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга.

Здание, пострадавшее от огня, до сих пор проходит экспертизы по поводу определения объемов реконструкции. В планах — восстановление торгового объекта.

Добавим, погорельцы-предприниматели жаловались на то, что утратили весь товар. Денег на новый нет. Кроме того, имеют кредиты, которые надо выплачивать, но в сложившейся ситуации это становится невозможным. По словам Арслана Исбасарова, чиновники просили в кредитных учреждениях за предпринимателей. Но поскольку кредиты были оформлены как потребительские, без юридической привязки к предпринимательской деятельности, то банкиры удовлетворили не все просьбы о реструктуризации и рассрочке.

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Пожары как руководство к действию

После того, как на месте одного из крупных рынков возникло пепелище, прокуратура области организовала тотальную проверку всех торговых комплексов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, прокуратура выступила организатором и координатором проверки, проводилась же она силами регионального ГУ МЧС. В ходе проверки выявлялись нарушения, а владельцам ТЦ выдавались предписания к их устранению.

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Председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга Арслан Исбасаров сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что с санкции прокуратуры проведены внеплановые проверки всех торговых комплексов Оренбурга и в результате по нарушениям выданы предписания отделу надзорной деятельности управления противопожарной защиты мэрии.

«Предписания даны. Мы собирали большое совещание при прокуроре города вместе с главой города. Владельцы, а также руководители торговых комплексов были заслушаны на предмет исполнения предписаний, на предмет сроков того, чтобы не давать таким ситуациям возможность развиться в какие-то большие неблагоприятные последствия. и это сейчас контролируется отделом надзорной деятельности. Сроки были до мая 2018 года», — сообщил глава комитета и подчеркнул, что нарушения не были связаны с приостановлением деятельности торговых комплексов.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в областном центре подвергли внеплановой проверке 172 торговых объекта, только к 33 не было претензий. В остальных 139 объектах выявлено 2311 нарушений требований норм и правил пожарной безопасности. В основном они связаны с отсутствием автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения людей на пожаре, пожаротушения и дымоудаления, а также захламлённостью путей эвакуации или несоответствию этих путей установленным требованиям.

И снова о проверках

Примечательно, что до проверки торговых центров Оренбурга 2017—2018 годов масштабная проверка проводилась в 2015 году. Тогда из 58 торговых комплексов, центров и оптовых торговых баз с массовым пребыванием граждан проверка охватила семь наиболее крупных объектов: «торгово-развлекательные центры «Армада», «Север», «Новый мир», торгово-развлекательные комплексы «Сокол», Гулливер», «КИТ» и торговый комплекс «Мега Мир».

Проверка показала, что в торгово-развлекательном центре «КИТ» по периметру эскалаторов не обеспечивается автоматическое пожаротушение. Не все помещения комплекса оснащены такими установками. Кроме того, построенный переход между зданием торгового центра и гипермаркетом «Окей» эксплуатируется без соответствующего разрешения.

В ТРК «Гулливер» не соответствует нормам ширина отдельных дверных проемов эвакуационных выходов. Интенсивность орошения системы автоматического пожаротушения в 4,5 раза ниже установленных норм. Не предусмотрен вывод сигнала о пожаре на пульт «01».

В феврале 2015 года прокурорская проверка установила, что на втором этаже здания ТРК «Гулливер» в нарушение противопожарных правил детская игровая площадка с аттракционами была оборудована турникетом. После вмешательства прокуратуры данное искусственное препятствие для эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации устранено.

В МОЛЛ «Армада» пожарные отсеки площадью более 9 тыс. кв. метров не разделены на части. Также в одном из торговых коридоров в пожарных кранах отсутствуют пожарные рукава.

Примечательно, что данный торговый центр в 2011 году подвергался проверке со стороны специалистов МЧС. Тогда было выявлено около 140 нарушений противопожарных норм и правил, за что юридическое лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей. Спустя год за неустранение третьей части этих нарушений оно было вновь привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. При этом подразделениями МЧС РФ по Оренбургской области проверки работавших на территории МОЛЛа ЗАО «Промсинтекс», ООО «Мир гобеленов» и ООО «УК «Армада» не проводились. В итоге неблагополучная противопожарная обстановка привела к гибели людей на пожаре в декабре 2014 года.

Пофигизм и коррупция?

Экс-депутат Госдумы, оренбургский бизнесмен Максим Щепинов считает, что причиной пожаров в торгово-развлекательных комплексах является безответственность и безалаберность. Он убеждён, что проверки торговых центров должны проводиться регулярно раз в квартал. На законодательном уровне надо установить чёткий запрет, чтобы при отсутствии автоматической системы пожаротушения ТРК не функционировал.

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Между тем депутат Заксобрания Оренбуржья Максим Амелин не видит смысла в ужесточении законодательства, пока в стране процветает коррупция. Он считает, что пока с помощью взяток можно закрыть глаза разного рода ревизорам, трагедии, подобные кемеровской так и будут происходить.

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Пользователи интернета также обсуждают крупный пожар в торговом центре Кемерова, жертвами которого стали более 50 человек.

«Думаю здесь проблема — закрытые выходы, подготовка персонала, наличие средств зашиты для персонала. И пофигизм к сигналам тревоги», — отметил представитель интернет-сообщества.

«Несколько лет назад я была госпитализирована. В больнице зазвучала сирена и просьба покинуть здание в связи с пожаром. Народ особо и не встревожился, остался на своих местах. Позже выяснилось, что проверяли систему оповещения. Но пациенты-то были не в курсе этого!»

Можно по сто раз на день проводить учения по сценарию «Пожар в ТРЦ», множество раз проверять торговые комплексы, но все они окажутся бессмысленными при коррупционной составляющей и пофигизме.

Напомним, что 25 марта в Кемерове в крупном торгово-развлекательном комплексе произошёл пожар. Сгорело более 1 тыс. квадратных метров. Погибли более 50 человек.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.