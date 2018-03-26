Москва, 26 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Возможный ответ России на введенные в США таможенные пошлины на сталь и алюминий может быть проработан с участием Минпромторга, сообщил 26 марта журналистам пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Это нужно спрашивать в Минпромторге», — сообщил представитель Кремля, когда ему был задан вопрос о конкретных мерах Москвы в отношении принятых в США ограничений.

Напомним, введенные по решению президента США Дональда Трампа импортные пошлины на сталь и алюминий привели к убыткам российских поставщиков в размере $3 млрд (171,6 млрд рублей). Об этом 23 марта сообщал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Читайте также: Пошлины в США лишили $3 млрд российских экспортеров алюминия и стали

Он добавил, что ответ на решение американского президента уже подготовлен в Минпромторге. Речь идёт об ограничениях на импорт американских товаров в Россию, однако параметры таких ограничений пока неизвестны.

Кроме того, в ближайшее время будет подготовлено обращение во Всемирную торговую организацию с целью приведения мер США в соответствие с правилами организации.

Читайте также: Минпромторг готовит ответ на введение США пошлин на импорт металлов