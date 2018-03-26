Ижевск, 26 марта, 2018, 15:23 — ИА Регнум. После пожара в торговом центре Кемерово в Удмуртии будут инициированы дополнительные проверки. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в Кемерово

По его словам, сегодня состоялось экстренное совещания с представителями всех профильных структур, сообщает Udm-info.

«В Удмуртской Республике, я знаю, на хорошем уровне контроль, но будут дополнительные меры контроля предприняты: инвентаризация того, что у нас есть», — заверил Смирнов.

При этом он отметил, что люди начинают вспоминать о существовании проблемы только тогда, когда уже происходит трагедия.

«Здесь надо понимать, что есть большая проблема не только в государственной власти, но и в собственниках. Ведь кто-то дал распоряжение закрыть пожарные выходы, кто-то взял на себя такую ответственность, являясь собственником торгового центра, кинозалов», — недоумевает глава администрации правительства региона.

В то же время он добавил, что как только начнутся дополнительные проверки, тогда же «начнутся массовые, извиняюсь, вопли, что вот нас душат, не дают».

«Вот во что отсутствие этого душения иногда выливается мы, к сожалению, можем сегодня видеть на примере Кемеровской области. Там, где государственная власть может повлиять, она конечно будет влиять, но здесь очень важно, чтобы у людей внутри была правильная культура ведения бизнеса», — заключил Смирнов.

Однако в региональном управлении МЧС отметили, что согласно Федеральному закону №294, с начала 2016 года до конца 2018 для субъектов малого предпринимательства объявлены надзорные каникулы. В ведомстве уточнили, что дополнительных проверок ТЦ на предмет пожарной безопасности проводится не будет.

«Мы сейчас вообще не проверяем объекты малого бизнеса, к которым относятся торговые центры. Во время их ввода в эксплуатацию мы тоже не участвуем. Но есть требования, которые торговые центры должны соблюдать», — пояснили в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов утром выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре.

Напомним, первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман поручил главам надзорных ведомств в регионах провести проверки пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах, обращая особое внимание на работоспособность сигнализаций и систем пожаротушения. Проверочные мероприятия будут проводиться совместно с сотрудниками МЧС.

Согласно предписанию, прокурорам поручено в кратчайшие сроки принять соответствующие меры в случае выявления нарушений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Из здания были эвакуированы более ста человек, примерно столько же оставались внутри.

По последним данным, правоохранительные органы подтвердили смерть 64 человек.

После происшетсвия возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).