Калуга, 26 марта, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело об изнасиловании девочки-подростка. Как сообщил 26 марта ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по Калуге СУ СК России по Калужской области Михаил Жуков, под подозрение в совершении преступления попал 37-летний житель Калуги.

Задержание

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По версии следствия, подозреваемый по частному объявлению об оказании платных услуг по уборке квартиры обратился к 16-тиленей девушке. 23 марта девушка пришла к злоумышленнику домой, чтобы навести порядок в квартире. Улучив подходящий момент, насильник накинул на шею своей жертвы удавку и, применив силу, изнасиловал её и совершил иные действия сексуального характера.

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О случившемся в следственные органы девушка заявила лишь 25 марта. В тот же день насильник был задержан, следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Из мест лишения свободы он освободился в мае 2017 года.

За совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна 16-летняя девушка поверглась сексуальному насилию в Калуге 22 марта. Подозреваемый уже задержан. Им оказался 45-летний житель областного центра — знакомый родителей жертвы. Он предложил девушке подвезти её на своём автомобиле, а, по пути преступник остановил машину и, угрожая потерпевшей ножом, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. За совершенное преступление ему грозит наказание — до 15 лет лишения свободы.