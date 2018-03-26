Астана, 26 марта, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Казахстане разработан проект концепции закона, который направлен на расширение перечня коррупционных преступлений. Проект документа опубликован 26 марта на интернет-портале открытых нормативных правовых актов.

Борьба с коррупцией

В случае принятия документа, изменения коснуться таких статей уголовного кодекса Казахстана как «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Мошенничество», «Экономическая контрабанда» и других.

В пояснении к проекту концепции отмечается, что в настоящее время ряд правонарушений, которые совершены коррупционерами, не рассматриваются как коррупционные.

В рамках коррупционного преступления наказание может предусматривать пожизненное лишение права занимать государственную должность. Однако пока некоторым коррумпированным чиновника удается уйти от данного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта суд Астаны признал бывшего директора Казахавтодора Серикжана Мукашева виновным в даче взятки и приговорил его к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности.